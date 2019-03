Un nuovo prestigioso appuntamento per gli appassionati di collezionismo, a Bari. Presso il PalaMartino in via Napoli 260, nella giornata di domenica 7 aprile, gli appassionati vivranno un’esperienza musicale a 360°: espositori da tutta Italia con file e file di vinili di ogni genere, CD, DVD e memorabilia musicali vi aspettano!



Gli orari della Fiera del Disco di Bari saranno dalle 10:00 alle 19:00. L’ingresso alla fiera è gratuito.