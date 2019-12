ExplOde, all’Officina degli Esordi di Bari torna la Fiera del Disco con illustrazione e artigianato

La quarta edizione della Fiera del Disco all'Officina degli Esordi di Bari, in programma il 21 e 22 dicembre (ingresso gratuito ore 10-22), si rinnova e diventa un'esplosione di creatività e di musica che invade tutti gli spazi e le attività del laboratorio urbano. ExplOde, questo il nome del nuovo evento, abbraccia oltre la musica, anche l’illustrazione e l’artigianato: un grande spazio con espositori di dischi in vinile e CD provenienti da tutta Italia, ma anche artigianato creativo, illustrazione, presentazioni di libri per approfondimenti su diversi generi musicali, uno spazio per i dj che selezionano novità e classici in vinile, e un’area interamente dedicata all'editoria indipendente. La Fiera è organizzata da Bass Culture e Discordia ed è inserita nel Calendario Fiere del Disco Centro/Sud Italia.



A dare il via a questo intenso week end l’atteso concerto dell’artista romano Clavdio, la nuova scoperta di casa Bomba Dischi, venerdì 20 dicembre alle ore 21.00 sempre all’Officina degli Esordi. I biglietti sono in prevendita su Ticketone.it e saranno disponibili anche direttamente al concerto (salvo esaurimento).



Sabato 21 dicembre alle 10 apre ufficialmente la Fiera del Disco con tutti gli espositori e con un cartellone ricco di attività, ed i primi visitatori saranno accolti da un dj set mattutino a cura di Dj Superbass. Alle 16, sempre di sabato, Capillare Factory, studio creativo composto da musicisti, producer e sound designer, apre le porte della propria sala prove per presentare le ultime produzioni discografiche realizzate e i contenuti audio/video prodotti, illustrando quali sono gli step utili a ideare e realizzare un contenuto. Alle 18.30 Spine Bookstore ospita l’incontro con Alberto Castelli per la presentazione del suo libro “Soul to soul. Storie di musica vera”, pubblicato da Chinaski Edizioni nella collana Voices. Insieme all'autore, intervengono Nicola Gaeta, scrittore e critico musicale, e Giorgia Antonelli, direttrice di LiberAria. Un viaggio nella black music attraverso le città di Chicago, Detroit, New York, Kingston per conoscere artisti e album diventati classici della musica moderna. Durante il pomeriggio è previsto un punto informativo e dj set de l’Ideale Bari Calcio, associazione sportiva dilettantistica, dove sarà possibile confrontarsi sul proprio ideale modello di calcio, oltre ad ascoltare buona musica con i dj Kiace, Gianluca e Simino; in giro per l’Officina ci saranno alcuni degli studenti della Scuola Spaziotempo, accompagnati dall'artista e loro docente Piero Percoco, che si faranno ispirare dagli avventori della Fiera per realizzare dei ritratti creativi.



Domenica 22 dicembre alle 12.30 l’associazione culturale Un Panda sulla Luna di Gabriele Torchetti organizza la presentazione del libro “La storia della disco music”, edito da Hoepli, con gli autori Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, accompagnati da Federico L’Olandese Volante di RadioNorba. Un volume ricco di racconti, aneddoti e citazioni, che fornisce una mappa fondamentale per orientarsi tra varie correnti, superstar, icone e “meteore” della Disco Music, senza dimenticarne i personaggi più oscuri e il contributo fondamentale all’evoluzione della musica moderna.

Alle 18.30 Spine Bookstore ospita Vincenzo Rossini con la presentazione del suo primo libro “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000 a oggi, raccontate”, edito da Arcana. Un dizionario-catalogo-atlante della canzone italiana contemporanea, che è anche una storia sui generis di questo ventennio che sta volgendo al termine. O almeno di come le canzoni ne hanno tradotto l’anima, le tensioni, le pulsazioni. Per l’occasione, insieme all'autore, ci saranno gli attori Licia Lanera e Danilo Giuva che leggeranno alcune schede del libro.

Durante tutta la giornata diversi dj pugliesi si alterneranno ai giradischi per regalare buone vibrazioni ed ispirare la ricerca del giusto acquisto.

Ingresso libero.



EXPLODE

FIERA DEL DISCO, DELL'ILLUSTRAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019

Officina degli Esordi, Via F. Crispi 5, 70123 Bari

Inizio ore 10.00

Ingresso libero

Infoline: +39 393 9639865





PROGRAMMA GIORNALIERO



SABATO 21

11:00 - 13:00 / Sala espositiva:

DJ set - Mimmo Superbass



16:00 - 18:00 / Sala 1:

Capillare Factory Showcase



15:00 - 18.30 / Sala espositiva:

Ideale Bari Calcio per Explode



18.30-20.30 / In giro per Officina

Ritratto Creativo - Scuola SpazioTempo



18.30 – 20.30 / Libreria Spine

Presentazione "Soul to soul. Storie di musica vera"

con Alberto Castelli, Nicola Gaeta e Giorgia Antonelli



21:00 - 22:00 / Sala espositiva:

DJ set



DOMENICA 22

11:00 - 12:30 / Sala espositiva:

DJ set



12:30 – 14:00 / Sala espositiva:

Presentazione “La storia della Disco Music”

con Angeli Bufalini Andrea, Savastano Giovanni e Federico L’Olandese Volante (RadioNorba)



16:00 - 18:00 / Sala espositiva:

DJ set



18.30 – 20.30 / Libreria Spine

Presentazione "Unadimille - 1000 canzoni italiana dal 2000 a oggi, raccontate"

con Vincenzo Rossini, Licia Lanera e Danilo Giuva



21:00 - 22:00 / Sala espositiva:

Dj set