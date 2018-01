A Rutigliano la "Fiera del Fischietto in Terracotta e la Festa di Sant’Antonio Abate"

A Rutigliano come di consueto la seconda metà di Gennaio è dedicata alla celebrazione dei Fischietti di Terracotta: variopinti manufatti sibilanti d’argilla realizzati dagli abili artigiani locali che riproducono in svariate forme il “Gallo” e noti personaggi locali, della politica, dello spettacolo e dello sport, tutti raffigurati in pose caricaturali. Opere d’arte celebrate con una singolare Fiera e un Concorso Nazionale che ogni anno seducono migliaia di turisti provenienti da tutta Italia.

Una produzione artigianale, le cui origini si perdono nel tempo, dai molteplici significati che si snodano tra sacro, profano e antica tradizione figulina. Tra le rappresentazioni più diffuse vi è il “Gallo”, indiscusso protagonista nella Festa di Sant’Antonio Abate.

Per antica e radicata usanza, infatti, qui gli uomini di tutte le età donano alle proprie donne il gallo-fischietto come dichiarazione d’amore.

Ma il 17 Gennaio è anche l’inizio del Carnevale: gli artigiani rutiglianesi della terracotta ne approfittano per schernire le personalità più in vista della città e, per estensione, della politica nazionale, dello sport, della televisione; personaggi riprodotti in furbesche e ironiche terrecotte sonore.

PROGRAMMA:

Domenica 14 gennaio

Inaugurazione a Palazzo San Domenico

30° Mostra Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta – ore 18:30

Mercoledì 17 gennaio

Largo Pineta – Festa Sant’Antonio Abate – ore 8:00/22:00

Benedizione degli Animali – ore 16:00

Sabato 20 e domenica 21 gennaio

Mostra dell’artigianato in terracotta nel centro storico