A Rutigliano appuntamento con la Fiera del Fischietto in Terracotta

A Rutigliano dal 17 al 19 Gennaio 2020 la Fiera del Fischietto in Terracotta.

Programma della Fiera del Fischietto:



MARTEDì 14 GENNAIO

ORE 18.00 Museo Civico del Fischietto “D. Divella”

- Cerimonia di inaugurazione Mostra 32° Concorso Nazionale “Città di Rutigliano”

- Animazione del gruppo U’Sciaraball



MERCOLEDI’ 15 GENNAIO

ORE 18.00 Museo Civico del Fischietto “D. Divella”

La Josa: Storie su tela. “Promessa d’Amore” di Vito Moccia

Interviene dott.ssa Paola Borracci



GIOVEDI’ 16 GENNAIO

ORE 17.00 Museo Civico del Fischietto “D. Divella”

La Josa: Gallo matto. Scacchiera “fischiante” di Francesco Laforgia

Interviene prof.ssa Rosanna Bianco: “Il gioco degli scacchi tra Oriente e Occidente”



VENERDI 17 GENNAIO

DALLE 8.00 ALLE 22.00 Pineta Comunale

- Festa di Sant’Antonio Abate

- Fiera del Fischietto in Terracotta

- Stand di fischietti e gastronomia tipica

- Animazione itinerante del gruppo U’sciaraball

ORE 16.00 Sagrato Chiesa S. Domenico

- Tradizionale benedizione degli animali



ORE 18.00 Museo Civico del Fischietto “D. Divella”

“FISCHIETTI, CUCHI E CUCÙ” con i sindaci di Nove (Vi), Matera e Cutrofiano (Le)

Ricordo di Tommaso Niglio, storico figulo materano



ORE 20.00 Largo D. Divella

- Lancio palloni aerostatici



ORE 21.30 Chiostro Palazzo San Domenico

La Josa: Live Music - Molla

Museo Civico del Fischietto “D. Divella”

DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 17.00 ALLE 22.30

INGRESSO LIBERO



DALLE 9.30 ALLE 13.00 E DALLE 17.00 ALLE 22.30

VOTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO SPECIALE “FISCHIETTO POPOLARE 2020”

DALLE 9.00 ALLE 22.00 ANNULLO FILATELICO



SABATO 18 GENNAIO

DALLE 17.00 ALLE 22.00 - Borgo Antico

- Fiera del Fischietto e dell’Artigianato in Terracotta Rutiglianese

- Gastronomia tipica

- Animazione del gruppo U’Sciaraball



Ore 17.30 Concerto itinerante della Banda “Fare Musica”



ORE 19.00 Museo Civico del Fischietto “D. Divella”

Arte Figula vs Arte Contemporanea: “Un dialogo possibile”. Presentazione delle opere dei Maestri d’Arte Contemporanea Franco Dellerba, Franco Mauro Franchi e Lello Esposito.

Interviene prof.ssa CLARA GELAO - Storico dell’Arte



Museo Civico del Fischietto “D. Divella”

DALLE 17.00 ALLE 22.00

INGRESSO LIBERO



DOMENICA 19 GENNAIO

DALLE 10.00 ALLE 22.00 - Borgo Antico

- Fiera del Fischietto e dell’Artigianato in Terracotta Rutiglianese

- Gastronomia tipica

- Animazione del gruppo U’Sciaraball



ORE 10.00 Piazza XX Settembre

Gran Concerto Bandistico “Città di Rutigliano” diretto dal Maestro Gaetano Cellamara



Ore 11.00 Museo Civico Archeologico

Tavola Rotonda sull’istituzione del Museo del Fischietto a cielo aperto e sull’adesione all’Associazione Italiana “Città della Ceramica”



Museo Civico del Fischietto “D. Divella”

DALLE 9.30 ALLE 13.00 E DALLE 17.00 ALLE 21.00

INGRESSO LIBERO



VENERDI’ 24 GENNAIO



ORE 18.00 Museo Civico del Fischietto

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 32° CONCORSO NAZIONALE DEL FISCHIETTO IN TERRACOTTA

- Targa alla storica bottega figulina LASORELLA di Rutigliano

- Targa all’artista AURELIA LEONE, autrice del bozzetto dell’Annullo Filatelico



Altri eventi

Dall’11 al 19 Gennaio - Museo Civico Archeologico

CROSSING OVER ART - 2020

a cura dell’Associazione Contaminazioni d’Arte



Sabato 18 e Domenica 19 Gennaio - Tensostatico Comunale

14° Torneo Nazionale Minibasket “Fischietto in Terracotta”

a cura di Olympia Club Rutigliano

Sabato 18 Gennaio - Museo Archeologico

Ore 20: presentazione squadre



Sabato 18 Gennaio - Borgo Antico

Innesti sonori - Un fischietto nel ventre del paese

A cura di Aps Macrohabitat



Sala Conferenze Museo del Fischietto - Ore 18

Galloforie - Un Museo partecipato

A cura di Aps Macrohabitat

OST - Open Space Tecnology

- 20 Gennaio

Filosofia della Terracotta

- 21 Gennaio

Storia della Terracotta

- 22 Gennaio

Manualità e Manipolazione dell’Argilla

- 23 Gennaio

Marketing Territoriale



Museo Archeologico - Piazza XX Settembre

“ELEMENTA” - Workshop di co-progettazione

per la valorizzazione della produzione della ceramica tradizionale

- 25 Gennaio: dalle ore 10.00 alle ore 20.30

- 26 Gennaio: dalle ore 10.00 alle ore 20.00

(Info: Facebook/elementa)





17 - 18 - 19 Gennaio

ALLA SCOPERTA DI RUTIGLIANO

Visite gratuite in collaborazione con Pro Loco, Archeoclub e Staff di Palazzo Settanni

(Museo Archeologico, Museo del Fischietto, Borgo Antico, Torre Normanna, Mudias)

Info: tel. 3209041603



17 Gennaio

Dalle 18.00 alle 20.00 sarà aperto al pubblico il Museo della Scuola

(Istituto comprensivo “Settanni-Manzoni”)

Visite guidate a cura degli alunni delle classi terze

della Scuola Primaria “G. Settanni”





FIGULI CON MARCHIO DE.CO.

(Fischietti con Denominazione di Origine Comunale)

- SAMARELLI

- LA NOSTRA TERRA di M. GALLO-G. ALTIERI

- LA BOTTEGA DELLA TERRACOTTA di R. PAGLIARULO-V. MOCCIA

- RUDIAE

- ART.IDEA di L. VALENTINI

- LABORATORIO D’ARTE di F. LAFORGIA

- LA TERRA ROSSA di P. CAPASSO



STANDS

- COMITATO FESTE SS. CROCIFISSO E SAN NICOLA

- AZIONE CATTOLICA “S.DOMENICO”

- I. C. “SETTANNI-MANZONI”

- AUSER

- CONFCOMMERCIO

- VOLONTARIATO VINCENZIANO

- PORTA NUOVA

- “VIA CRUCIS VIVENTE DI RUTIGLIANO”

- ANSPI “SAN FILIPPO NERI”

- ANSPI “MONS. DIDINNA”

- UNITALSI