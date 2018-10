Utensili domestici, attrezzi agricoli, capi di vestiario, giocattoli e ninnoli vari alla Fiera di Ognissanti di Valenzano

Appuntamento a Valenzano con la tradizionale Fiera di Ognissanti giovedì 1 novembre per le vie del paese, dove si potrà fare shopping e passeggiare tra le numerose bancarelle. Il grande mercato inizia sin dalle prime ore del mattino con vendita di utensili domestici, attrezzi agricoli, capi di vestiario, giocattoli e ninnoli vari. Vi è persino la compravendita di animali che avviene sulla via che collega Valenzano con il quartiere "Le Lamie"

"La fiera in onore della festa di Ognissanti legata sin dai tempi più antichi alla tradizione valenzanese, continua a perpetuarsi anche oggi. E’ una delle fiere più note nell’interland barese. Attualmente la fiera continua a svolgersi all’interno del paese, non più per due giorni consecutivi ma solo il primo novembre di ogni anno, occupando via Aldo Moro, via Piave, largo Plebiscito e le altre vie principali del paese, con le corrispondenti traverse. In occasione della fiera di Ognissanti, accorrono a Valenzano centinaia di persone che, con la loro chiassosa presenza, fanno del primo novembre un giorno divertente e vivace per la comunità valenzanese".

(da http://www.pugliaetmores.it)