L'agenzia Pubblivela S.r.l. presenta la XXXII edizione del Salone nazionale "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina", in programma presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante dal 25 al 28 ottobre 2018. La rassegna, che si svolge anche a Lecce e a Taranto, si conferma la più grande fiera settoriale d'Europa rivolta al grande pubblico, dai numeri che registra nel suo girovagare per la Puglia. Forte della sua immagine ormai radicata nel Sud Italia, Promessi Sposi per il 2018 ricrea il profumo di un magico sì, che percorre i territori, si nutre dei suoi frutti e arriva al coronamento di un bellissimo sogno, una dolce carezza dello sposo alla sua amata! Quest'anno la fiera Promessi Sposi vanta la sponsorizzazione di un marchio glamour della haute couture italiana, Atelier Emè. Oltre alla stupenda esposizione, che conta circa 200 espositori appartenenti al settore nuziale, tantissime le novità in campo per questa nuova edizione:  il Promessi Sposi Bridal Show, ormai attesissimo momento moda che presenta le nuove collezioni bridal 2019. Tanti famosi brand in passerella (Via della Spiga Milano, Andrea Versali Cerimonia, Errico Maria Alta Moda Sposa, Petrelli Uomo Alta Cerimonia, Giotta Spose etc.) nelle giornate di sabato 27 e domenica 28, in un padiglione adiacente a quello dell'esposizione, trasformato in un fantastico mondo di sogni...;  Puglia Fashion Show, una sfilata collettiva dedicata ai produttori pugliesi sabato 27, una fortunata idea nata per mettere in luce le peculiarità di chi ha fatto dell'artigianato e del bridal la propria passione e la propria ragione di vita, rendendo famosa la Puglia nel mondo;  grandissima novità il Levantecake, un evento nell'evento, un salone nel salone, un'area interamente dedicata al 'wedding cake' in tutte le sue squisite sfumature, che comprenderà corsi tematici, contest, mostre, competition e tanto altro, con ospiti famosissimi nel settore come il grande sugarcrafter inglese ALAN DUNN, imbattibile artista delle decorazioni floreali di zucchero famoso in tutto il mondo, che terrà due corsi giovedì 25 e venerdì 26 con corsisti provenienti anche dal Giappone. E poi Matteo Cutolo, il vip del gelato, Vincitore del Campionato Mondiale di Pasticceria e Gelateria 2017 FIPGC. E ancora Luciano Sorbillo, discendente della celebre famiglia Sorbillo di pizzaioli napoletani, figlio di Rodolfo, che nel lontano 1957 propose al presidente Giovanni Agnelli la prima pizza con cornicione ripieno di ricotta, condita con rucola, fiordilatte e scaglie di parmigiano - tutte le info su www.levantecake.it -;  il concorso nazionale "Un giorno da modella" di sabato 27, dedicato alle future spose che si iscrivono ai casting tramite il sito bari.promessisposi.info e che avranno la possibilità di vincere fantastici premi legati al giorno delle loro nozze, come una crociera nel Mediterraneo e un abito da sposa;  gli ospiti vip della quattro giorni, come Ignazio Moser, testimonial di Andrea Versali, insieme a Cecila Rodriguez, che saliranno in passerella per il brand e poi saranno a disposizione dei visitatori che vorranno raggiungerli nello stand, e poi Simone Susinna ("Isola dei Famosi"), Valerio Logrieco ("Grande Fratello"), Akash Kumar e Alex Belli alla regia della sfilata di Petrelli Uomo Alta Cerimonia;  il workshop della famosa 'event and emotional designer' Silviadeifiori di sabato 27 mattina, un percorso formativo rivolto ai flower designer o aspiranti tali, per spiegare tutti i nuovi trend dell'allestimento floreale;  il party Promessi Sposi, una one night accattivante dedicata al mondo del wedding e rivolta agli espositori, alla stampa, alle cariche istituzionali, che si terrà venerdì 26 ottobre a partire dalle ore 21:30 presso la splendida location di Villa Romanazzi Carducci a Bari, tra musica, esibizioni spettacolari, sorprese e tante bollicine; Oltre a tutti questi eventi, la rassegna accoglierà come sempre tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, ben 200 espositori tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro. Importante la presenza dei produttori di abiti da sposa, provenienti da tutta la Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza, ma anche da altre regioni e nazioni. In questi ultimi anni abbiamo assistito, soprattutto in Puglia, a una rinnovata attenzione verso il matrimonio, non solo religioso, ma anche civile e di seconde nozze. Il rito, considerato nel suo valore assoluto, rinasce a nuova vita, si rinnova in continuazione e si attualizza, diventando un moderno idealtipo di weberiana memoria. Proprio per questo la Fiera Promessi Sposi si presenta come baluardo di questo successo della modernità.