A Gravina in Puglia la 725^ Edizione della Fiera regionale di San Giorgio

Agricoltura, Casa e Artigianato, Enogastronomia, Zootecnia, Turismo, Giardinaggio. Meccanica e Innovazione. E’ la Fiera San Giorgio – Fiera Regionale di Gravina in Puglia

Dal 25 al 28 aprile alla Fiera San Giorgio appuntamento da non perdere nell’area dedicata alla “Fiera Tradizionale degli Animali”.

Per la gioia dei più piccoli un'intera area dedicata al contatto con la natura, agli spettacoli e alle esibizioni. In mattinata sarà aperta ed attiva la Fattoria Didattica

Esposizioni, Centri Equestri, e Agriturismi, Dimostrazioni e Spettacoli Equestri. Mercato degli Animali e Accessori.

La Fiera degli Animali si terrà nell’area parcheggio della Fiera San Giorgio dal 25 al 28 aprile.

Il 24 e il 28 aprile Corteo Storico 'Conte di Monfort' per le vie del centro e negli spazi dedicati alla Fiera.

725° FIERA SAN GIORGIO

Fiera regionale di Gravina in Puglia

24-28 APRILE 2019

PARCO FIERE – GRAVINA IN PUGLIA

Orari di apertura:

24 Aprile: 18.00 – 21.00

25-28 Aprile: 09.00 – 21.00