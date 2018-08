Visite guidate e degustazione enogastronomica tipica alla Torre Normanna di Rutigliano

In occasione della 476^ Fiera di San Lorenzo, tra le più antiche fiere di Puglia, è in programma Giovedì 9 Agosto una apertura straordinaria della millenaria TORRE NORMANNA di Rutigliano.

La Torre Normanna, monumento simbolo di Rutigliano, riapre le sue porte per visite guidate con degustazione enogastronomica tipica.

E' una delle Torri meglio preservate in Puglia tra quelle costruite dai Normanni: faceva parte di un castello edificato nel XII secolo; in una sala si conservano anche preziosi affreschi della seconda metà del ‘400.

Per poter visitare la Torre Normanna bisogna contattare l’InfoPoint turistico della Pro Loco: tel.3209041603.