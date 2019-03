Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto maschile, nello Stadio del Nuoto la grande manifestazione sportiva

Venerdì 8 marzo, la Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto maschile, in programma nello Stadio del Nuoto. Fino a domenica le otto squadre qualificate alla fase finale si scontreranno dai quarti di finale alla finalissima per decretare la nuova regina della pallanuoto nazionale.

La città di Bari, grazie all’organizzazione della Waterpolo Bari e alla collaborazione dell’amministrazione comunale, per il secondo anno consecutivo sarà protagonista e teatro di uno dei maggiori eventi sportivi mai ospitati sul territorio.

Queste le squadre partecipanti: Pro Recco, Sport Management PN, Brescia, Posillipo, Canottieri Napoli, Ortigia Siracusa, Bogliasco e Lazio. I quarti di finale, che si terranno nella giornata di domani, vedranno fronteggiarsi Pro Recco e Posillipo (alle ore 15), Brescia e Lazio (alle ore 16.30), Sport Management PN e Bogliasco (alle ore 18) e Canottieri Napoli e Siracusa (alle ore 19). Le vincitrici accederanno alle semifinali in programma sabato 9 marzo. Entrambe le giornate saranno seguite da Wp Channel, mentre le finali di domenica saranno trasmesse in diretta su Rai sport.

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti: attraverso il circuito online LiveTicket è possibile comprare il mini abbonamento per tutte le giornate al costo di 25 euro e per le semifinali e finali al costo di 20 euro. Il prezzo del biglietto per accedere alla singola giornata ammonta a 15 euro. È previsto un prezzo speciale per chi acquista dieci biglietti: ogni dieci tagliandi, acquistati con una qualsiasi delle formule previste, ne sarà fornito un undicesimo in omaggio. Da venerdì 8 marzo gli ultimi biglietti a disposizione per la tre giorni saranno disponibili anche allo Stadio del Nuoto e acquistabili rivolgendosi alla segreteria.

Oltre al servizio bar garantito dallo Stadio del Nuoto, all’interno dell’impianto sportivo sono stati allestiti due stand di street food con prodotti tipici del territorio e uno di birre artigianali.