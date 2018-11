'Finestre aperte sulle acque sotterranee', ad Alberobello l’esplorazione speleologica incontra la ricerca scientifica

L’esplorazione speleologica incontra la ricerca scientifica ad Alberobello con «Finestre aperte sulle acque sotterranee». Sabato 17 novembre, alle ore 17.00, al Cinema Teatro dei trulli verranno resi noti tutti i dati rilevati durante il progetto finanziato dalla Regione Puglia con la L.R. 45 del 2013 (a firma di Fabiano Amati, presente alla serata) per «l'esplorazione dei fenomeni carsici di recente scoperta»

L’evento vedrà coinvolto il gruppo Gasp! della sezione CAI di Gioia del Colle, insieme al CNR IRPI, CNR IRSA, ARPA Puglia, Autorità di Bacino, CNSAS, Federazione Speleologia Pugliese, Comune di Alberobello, Comune di Monopoli, Comune di Fasano. Lo stesso convegno si terrà anche a Monopoli il 22 novembre (biblioteca civica, ore 17.00).

Durante la serata si interfacceranno i diversi enti e gruppi interessati per mostrare alcuni dei significativi risultati delle ricerche condotte in falda, all'interno della grave Rotolo e della Vora Bosco.

Un'occasione speciale per coniugare speleologia e scienza, perché grazie a questo lungimirante progetto, è stato consentito di osservare, sondare, mappare due scrigni protetti da centinaia di metri di suolo, che nascondono molte risposte circa i fenomeni che hanno generato tali meraviglie e possono fornire spunti affinché il futuro sia un percorso rispettoso di tali irripetibili risorse.

Saluti istituzionali:

Fabiano Amati (consigliere Regione Puglia)

Antonietta Riccio (dirigente Regione Puglia)

Angelo Annese (sindaco di Monopoli)

Michele Longo (sindaco di Alberobello)

Interventi:

Luca Benedetto (GASP! – CAI Gioia del Colle)

Mario Parise (Università Aldo Moro – CNR – IRPI)

Costantino Masciopinto (CNR – IRSA)

Serena Liso (CNR IRSA)

Moderatore: Antonello Fiore (Autorità Distretto di Bacino dell’Italia meridionale)