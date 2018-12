L' Associazione Culturale Fillide presenta 'Finestre sul quartiere', una mostra a cielo aperto nel quartiere Carrassi

Sabato 22 dicembre Associazione Culturale Fillide presenterà al pubblico il progetto “Finestre sul quartiere”, una mostra partecipativa di quartiere, ultima delle iniziative realizzate in questo anno nell’ambito del progetto OCC-Officine culturali quartiere Carrassi.

Il progetto, realizzato grazie al coinvolgimento diretto di cittadini ed artisti pugliesi, ha portato alla realizzazione di una mostra a cielo aperto nel quartiere Carrassi con i tre murales: “Secondo me” di Chiara Spinelli, “16. I marinai” di Raffele Fiorella e Alessandro Suzzi, “Altrove” di Daniele Nitti/Hope. Il quarto murale sarà realizzato da Daniele Geniale nel 2019.

Città ideali, fondali e personaggi marini, casette luminose avvolte da fuliggine di cielo stellato si inseriscono nel paesaggio urbano, modificando la percezione dei luoghi della quotidianità.

La mostra si sviluppa in due momenti diversi. Il primo sarà la mostra indoor, che avrà luogo in via Sabotino 71, nell’ex sede operativa, aperta eccezionalmente per l’occasione, dove sarà presentato e illustrato il processo di realizzazione del progetto in tutte le sue fasi, con l’esposizione dei bozzetti degli artisti e la documentazione fotografica. Il secondo, la mostra outdoor, prevede la presentazione dei murales realizzati dagli artisti, durante una passeggiata che seguirà l’itinerario del percorso espositivo nel quartiere.

Il progetto, avviato nel giugno scorso con i workshop "Creazione di una mostra diffusa. Dall'idea alla realizzazione" e "Piccole finestre sul quartiere," ha coinvolto in modo trasversale la cittadinanza. Adulti e bambini hanno partecipato con modalità diverse: dalla ricerca di temi rappresentativi e identitari attraverso il dialogo con gli artisti, ai laboratori nelle scuole, dalla documentazione fotografica alla comunicazione della mostra. Hanno inoltre aderito al progetto istituzioni, come il XXVI Circolo Didattico Monte San Michele e l'Istituto Margherita, che hanno messo a disposizione i muri esterni delle loro sedi per la realizzazione delle opere d'arte urbana, oltre ad ospitare laboratori didattici e incontri illustrativi del progetto.

“Finestre sul quartiere” è una mostra promossa nell’ambito del progetto OCC-Officine Culturali quartiere Carrassi "Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" che ha l’obiettivo di conoscere e valorizzare il quartiere Carrassi attraverso percorsi artistico – culturali partecipativi.

Programma

Ore 10.00 – 12:00/ 18:00 – 20:00 Mostra Indoor. Esposizione dei bozzetti artistici e della documentazione fotografica del progetto “Finestre sul quartiere”

Ore 12.00-13.00 Mostra outdoor. Passeggiata di quartiere attraverso il percorso espositivo dei murales della mostra “Finestre sul quartiere”

Ore 10.00 – 12.00 /18.00 -20.00 Pop up art shop Partecipazione libera e gratuita.

