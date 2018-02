Fino al 28 febbraio, lo ‘spettacolo dei sapori’ al Gran Shopping Mongolfiera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un viaggio alla scoperta della sana alimentazione dedicato a grandi e piccoli con aree tematiche, giochi e show cooking. Dal 14 al 28 febbraio, al Gran Shopping Mongolfiera, arriva “Lo spettacolo dei sapori”, l’evento da scoprire in galleria capace di condurre adulti e bambini in un vero e proprio viaggio all’insegna del gusto ed alla scoperta della sana alimentazione. Tutte le mattine, l’appuntamento è con gli alunni delle scuole primarie, nel pomeriggio con i piccoli visitatori del Centro Commerciale, in un percorso dedicato all’evoluzione dell’alimentazione, delle modalità di conservazione degli alimenti, della piramide alimentare e dell’importanza di carboidrati, proteine, grassi, zuccheri, sali minerali ed acqua nell’alimentazione umana. Per i più grandi, invece, tutti i pomeriggi l’appuntamento è fissato con gli show cooking: le scuole alberghiere si sfideranno a colpi di gustosi piatti, ma non solo! tutti i clienti del centro potranno registrare le loro ricette. Per le 20 più creative, la possibilità di vincere un pass salta fila per degustare, in occasione del 10° compleanno del Gran Shopping Mongolfiera, la torta di compleanno realizzata dal famoso pasticcere e personaggio televisivo Damiano Carrara. Ma non finisce qui: martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, focus sull’Olio d’Oliva, con show cooking ed approfondimenti a tema guidati dall’esperta di settore Elisabetta De Blasi.