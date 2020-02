Nicola Fiorino e Carlo De Ceglie in concerto al Teatro Mercadante di Altamura

Domenica 16 febbraio, alle ore 17,30, per la “Stagione di opere e concerti”, al Teatro Mercadante di Altamura si terrà un concerto con il violoncellista altamurano Nicola Fiorino e con il pianista Carlo De Ceglie. I due musicisti pugliesi hanno dato vita ad un'importante collaborazione in cui fondono le rispettive esperienze. Il programma del concerto comprende la "Elegia" di Saverio Mercadante. Info: 080.3101222 - www.teatromercadante.com - box office in via dei Mille 159.

Nicola Fiorino – Carlo De Ceglie

CONCERTO PER VIOLONCELLO E PIANOFORTE



Programma

L. V Beethoven: Sonata n. 3 in La Magg. op. 69.

Allegro, ma non tanto / Scherzo. Allegro molto / Adagio cantabile / Allegro vivace



S. Mercadante: Elegia



E. Schumann: Tre Romanze op. 94

Nicht schnell / Einfach, innig / Nicht schnell



S. Prokofiev: Sonata op. 119

Andante grave / Moderato / Allegro, ma non troppo