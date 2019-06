Alberto Urso incontra i fan alla Feltrinelli di Casamassima

l 1° luglio, alle 17:30, appuntamento con il firmacopie di Alberto Urso!

*Informazioni d'uso*

- per accedere al firmacopie, non verranno distribuiti pass e l'accesso sarà per ordine di arrivo;

- la fila si svolgerà nell'area esterna provvista di gazebo per ripararsi dal sole;

- il CD può essere acquistato nel nostro Centro Commerciale presso l'Ipermercato Auchan e il negozio Feltrinelli.