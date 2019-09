Prova una 'Giornata gratuita a tutto fitness': a WSpace un’esperienza all’insegna del movimento e del divertimento

Fit Jam Session è una giornata a tutto Fitness per ricominciare a muoversi. Le Session sono organizzate con la collaborazione di tutti gli istruttori che, mescolando le varie attività e interagendo fra loro, regaleranno ai partecipanti un’esperienza all’insegna del movimento e del divertimento.

Per rendere la giornata più piacevole verrà attrezzata una zona food con la food blogger Nunzia Bellomo per gustare piatti sani e leggeri con tante informazioni e suggerimenti sugli ingredienti utilizzati e sui benefici che questi apportano al nostro benessere. Perchè sano e leggero è anche sinonimo di buono!

Per poter consentire a mamme e papà di vivere appieno questa giornata abbiamo pensato anche ai piccoli che saranno intrattenuti dagli animatori per trascorrere qualche ora divertendosi.



Occorrente

Abbigliamento sportivo, scarpe, asciugamani e acqua per tutte le attività.

Per attività funzionali consigliati guantini.

Per fit boxe e muay Thai consigliati guanti o fasce.

Per hot yoga necessari asciugamani panca e asciugamani piccolo.

Per aquafitness: costume intero, ciabatte per zone umide, accappatoio, cuffia.

L’uso di spogliatoi e docce sarà consentito solo agli iscritti alle attività di aquafitness e hot yoga. Le attività funzionali si svolgeranno con Dj set

Palinsesto Attività e Orario Durata Attività

Puoi prenotare fino a 3 corsi.

Selezionali dal Palinsesto.

Food Dalle ore 11 alle ore 18 sarà aperto il punto ristoro nel WParty Space.

Piano -1 (accesso via Ciasca).

Saranno preparati, in collaborazione con la food blogger Nunzia Bellomo, piatti sani e leggeri, acquistabili con ticket di soli €5 (pasto + bevanda), che consentiranno di riprendere l’attività subito dopo aver consumato il pasto.

Kids A tutti i bambini accompagnati dagli iscritti alla Fit Jam Session sarà consegnato un coupon con cui potranno accedere al Camp (zona esterna) o, in caso di maltempo, al foyer WParty Space, per partecipare alle attività di animazione.

Potranno partecipare gratuitamente solo i figli degli iscritti alla FJS.

Altri eventuali partecipanti dovranno acquistare ticket in reception al costo di €10.

Nel palinsesto Fitness sono anche inserite due ore di Crossperformance junior per far provare ai bambini questa divertentissima attività!

Tutte le attività sono rivolte a bambini da 4 a 10 anni.