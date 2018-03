Fitness Forever in concerto al Mat laboratorio urbano di Terlizzi

Fitness Forever è il nome di una delle pop band più eleganti del mondo, guidata dal compositore e poli-strumentista Carlos Valderrama.

Al MAT, la funambolica band italiana autrice da quasi 10 anni di produzioni accolte con entusiasmo a livello internazionale, sarà di scena per la prima volta offrendo al pubblico uno show a cavallo tra pop e disco, ironia e orchestrazioni stile Bacharach. I Fitness Forever presentano live l'ultimo album "Tonight", uscito ancora una volta per la label spagnola Elefant records, che la critica italiana ha indicato come il miglior album italiano di musica internazionale.