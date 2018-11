Fix it radio - il giovedeep con Leo Siciliano

Fusione di musica, immagini, parole e suoni, nata dalla collaborazione di artisti e amici, scardinata dalle ordinarie situazioni e organizzazioni, indipendente da qualsiasi etichetta commerciale.



lineup deejay: Leo Siciliano



MEDIA

#facebook / https://www.facebook.com/ilgiovedeep

#soundcloud / https://soundcloud.com/giovedeep

#instagram / https://www.instagram.com/giovedeep/



LEO SICILIANO /

Classe ’84 di Bari, Leonardo meglio noto come Leo, è considerato senza dubbio uno dei vocalist più importanti dell’entertainment pugliese. Personaggio eclettico, carismatico, energico: un animale da palco. Cresciuto a pane e musica, nelle sue vene scorre il soul, il rock, l’ r&b e il funky. E’ proprio questo grazie a questo perfetto mix che riesce a trasmettere al meglio tutta la sua adrenalina, creatività e amore per questo mondo ad sua esibizione in maniera sempre differente.

La sua avventura musicale comincia in tenera età grazie al papà che gli trasmette questa passione. La voglia di mettersi in gioco lo vede ben presto protagonista come dj dei piccoli party “made in casa” dei suoi amici di scuola. Da subito le prime apparizioni nei club, i primi flyer e spot pubblicitari radiofonici che lo vedono protagonista. Nel 2002 inizia a lavorare come deejay/animatore nei villaggi turistici di tutta Italia e all’estero, contemporaneamente, arriva il debutto in radio con una prima esperienza a Radio ONE (per cui conduce e cura la classifica dance HIT ONE DANCE e il programma quotidiano INGRESSO GRATUITO). Più tardi approda a IDEA RADIO dove trasmette e conduce “IDEA RADIO PRIVE’ format dedicato alle produzioni musicali del panorama house e al mondo della movida notturna. Nel 2005 si iscriversi presso il Conservatorio Nicolò Piccinni di Bari dove frequenta il corso di Musica e Nuove Tecnologie. Parallelamente al corso di studi, decide di coltivare la passione per il canto presso una Scuola didattica di Musica per mettere a frutto e affinare la tecnica. Molti i locali in cui lavora, per ricordarne alcuni: Chiascia, Jubilee, Demodè, Nuclè, Divinae Follie, Lampara, Gorgeous, Fico club, Pascià club, Purple beach, Mazè, Chandelier, Cafè del Mar, Trappeto, Last Exit, Gilda, Bahia, Nautilus, Nox, Target, Phoenix disco, Moma, Nymph, 69, New York Cafè, 7° Cielo, Discoteca Diomede, Flora’s Dive, Le Terrazze, Matrix cafè, J.Bar, ecc… Nel frattempo oltre ad essere impegnato a 360° con le serate in giro per la Puglia, insieme a Rocco il suo collega/amico di sempre, decide di fondare il gruppo HAPPYHOURSUMMERTIME con il quale “creano” la domenica pomeriggio in musica del Matrix cafè, da ormai 7 inverni diventato un successo in fatto di musica e divertimento e appuntamento fisso. Qualche anno dopo nel 2011, sempre insieme, fondano il marchio “IL GIOVEDEEP” (tuttora attivo), fusione di musica, immagini, parole e suoni, scardinata dalle ordinarie situazioni e pubbliche relazioni, indipendente da qualsiasi etichetta commerciale.Nel 2015, insieme al suo amico-collega di sempre, fonda la SITE art&vents agenzia di eventi per la quale attualmente lavora per mettere a frutto l'esperienza maturata nel settore nel corso della lunga gavetta.



Vi ricordiamo che Fix it Radio non e’ solo musica e drink da noi si può’ anche cenare , venite ad assaggiare i nostri Bruschettoni e le nostre piadine.



INGRESSO GRATUITO



per info e prenotazioni 3282677160



Fix It Radio

via salvemini 10

70125 Bari