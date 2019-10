A Bitonto la presentazione del libro “Il Poeta, la Poesia tra Eros e Thanatos. Scenari della psicoanalisi”

La Direzione del Polo Museale della Puglia e la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia, nell’ambito delle attività di promozione culturale del Polo Museale della Puglia presentano giovedì 17 ottobre alle ore 17.30, presso la Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”, il libro “Il Poeta, la Poesia tra Eros e Thanatos. Scenari della psicoanalisi” di Santa Fizzarotti Selvaggi e Domenica Girasoli.

Santa Fizzarotti Selvaggi, in questa ennesima fatica di scrittura, si presenta in tandem con Domenica Girasoli in un libro dall’emblematico titolo Il Poeta, la Poesia tra Eros e Thanatos. Scenari della psicoanalisi. Un libro nel quale le quattro parole chiave, scritte con l’iniziale maiuscola, la dicono lunga sull’importanza che i relativi temi assumono nella trattazione. Temi esistenziali difficili, scabrosi, affrontati e dipanati con la competenza analitica e scientifica che emerge sin dalle prime pagine. Un libro che raccoglie saggi psicologici e filosofici in cui è protagonista la Poesia, vista nelle sue tante sfaccettature e considerata una sorta di deus ex machina dell’Arte. Racchiude, questo libro, un viaggio di esplorazione umana e artistica a tutto tondo, con la poesia, la pittura e la musica, con le peculiarità più espressive dell’Arte, capaci di far agire con illuminazione, ad onta delle inevitabili ombre.

Le due autrici hanno il merito di riproporre nei loro interessanti saggi il problema della vita e della morte in tutta la sua radicalità.

L’evento è a titolo gratuito.

Per informazioni:

Tel.: +39 080 099708

E-mail: pm-pug. gallerianazionaledellapuglia@ beniculturali.it