Flash mob dello yoga - il chakra del cuore

In occasione della giornata mondiale dello yoga, partecipa al flash mob nella piazza della Pace, rilassati e liberati dalla tensione e dallo stress.



Dalle 18.30 sulla Piazza della Pace, nell'area degli ombreggianti, mediteremo al tramonto con l’insegnante Claudia Poliseno, insegnante di Yoga e Master Reiki

Per l’occasione saremo tutti vestiti di bianco

MODALITA' D'ISCRIZIONE

''tutti possono partecipare, anche chi non ha mai praticato yoga o discipline simili

la partecipazione è GRATUITA

dress code —> TOTAL WHITE

vieni ad iscriverti gratuitamente presso il FAMILY POINT in galleria ( 11.00-13.00/17.00-19.00) ti sarà consegnato questo braccialetto con cui avrai diritto, il giorno dell’evento, a ritirare una stola bianca per la pratica''



DESCRIZIONE PRATICA



Inizieremo con qualche movimento dolce del corpo, una pratica di Yoga per tutti i livelli per tornare a sentire il corpo e prepararlo ad seguire insieme una tecnica di meditazione dinamica dalla tradizione Sufi, riportata a noi dal maestro Osho con il nome di Heart Chakra (Meditazione del Chakra del cuore). Una semplice ed efficace tecnica di meditazione attiva basata sul respiro ed il movimento dolce del corpo, capace, lavorando sul centro energetico del cuore (il chakra centrale, cioè la via di mezzo nel percorso mistico, localizzato nel centro del petto), di creare una sensazione di salda connessione con la terra. Ci muoveremo armoniosamente nelle quattro direzioni della terra, per tornare sempre ben radicati nel nostro centro, il cuore.



Attraverso gesti armoniosi abbinati al respiro consapevole lasceremo andare tensioni e stress, permettendo all'energia del cuore di fluire nuovamente rinnovata e libera. Una danza rituale per riconnettersi al proprio centro interiore e al flusso naturale della vita in sintonia con l'Esistenza.



BIO INSEGNANTE



Claudia Poliseno, Master Reiki e Insegnante Yoga (formazione in Vinyasa, Yin&Yang Yoga e Yoga Rigenerativo, in formazione di Yoga Somatico), pratica con costanza e devozione il Raja Yoga, a cui è stata inziata dalla sua guida spirituale Joydeep Maharaj, nel cui Ashram in Bengala trascorre lunghi periodi di pratica spirituale.

Dalla prima volta sul tappetino, sente di essere tornata a casa. Il corpo e la mente legati dal respiro in un’unica essenza.

La pratica che condivide, con forti influenze Tantriche, unisce le diverse tecniche incontrate in molti anni di esplorazione dell’insieme di corpo, mente e anima, nella consapevolezza che queste discipline siano tutte facce di una stessa medaglia… strumenti per riconoscere e realizzare la propria natura divina.

Crede che la pratica più intensa sia fuori dal tappetino, nella vita quotidiana, dove ogni giorno, con gentilezza e naturalezza, portare empatia e amore."

