"Flash mob mò basta...fai la differenza" della rassegna di eventi "Casamassima dice no al bullismo"

La cittadinanza e le associazioni di Casamassima, con il patrocinio del Comune di Casamassima, organizzano un insieme di eventi “Casamassima dice NO al Bullismo” che affrontano con un linguaggio attuale e vicino ai giovani il tema dell'inclusione sociale, facendo leva sull'abbattimento del muro del pregiudizio e dell'indifferenza che spesso troviamo quando si trattano le problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo.

La recente legislazione riguardante il Revenge Porn e i fatti di cronaca avvenuti a Manduria ci fanno comprendere la gravità e la diffusione di tali fenomeni. La condizione dei giovani è ulteriormente aggravata dal profondo senso di disagio e solitudine, causata, nella maggior parte dei casi, dalla carenza di spazi “fisici” di aggregazione e socializzazione, che favoriscano la realizzazione di contesti più “sani” e la condivisione di percorsi di vita adeguati.

In particolare il 28 ottobre alle ore 10 in Piazza Moro a Casamassima ci sarà un flash mob rivolto all’intera cittadinanza, che sarà occasione di incontro e socializzazione. Si favorirà l’integrazione sociale e si allontanerà il rischio di isolamento ed emarginazione attraverso il linguaggio della danza, interagendo con gli altri, condividendo le proprie emozioni e scambiando opinioni e vissuti.

Per informazioni e approfondimenti:

Dottoressa Emanuela Amato, Psicologa Esperta in Neuropsicologia Clinica tel. 3473978877

Assessore alla cultura Architetto Azzurra Acciani tel. 3474222150

https://www.facebook.com/events/729272157569505/

https://www.facebook.com/events/530843751083431/

