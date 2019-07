Operatori, Retake e volontari per ripulire e curare lo Stadio del Nuoto di Bari

Responsabili, operatori, collaboratori e utenti dello Stadio del Nuoto di Bari e i volontari di Retake si danno appuntamento la sera del martedì 23 luglio (ore 18.30) per ripulire e curare la struttura comunale gestita dalla Waterpolo Bari. Un flashmob in cui non mancheranno attività ludico didattiche e da bere e mangiare per tutti al termine della giornata. L’appuntamento è per chi vuole bene al mondo del nuoto barese presso la struttura di via Maratona.

“Ci prenderemo cura di un luogo a noi molto caro – spiegano gli organizzatori- ma lo faremo divertendoci. Non ci sono limiti d’età. Venite attrezzati di guanti rigidi così da ridurre al massimo l’usa e getta. Pinze, buste e giochi li portiamo noi”.

Un vero e proprio appello alla condivisione per ripulire e migliorare uno degli impianti sportivi più importanti della città, pronta a offrire ogni giorno servizi, corsi di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto libero, yoga, centro benessere, campus per bambini, bar, ristorante alla portata di tutti i cittadini.

Appello cui hanno risposto con entusiasmo i volontari di Retake Bari.

Per informazioni contattare la segreteria dello Stadio del Nuoto di Bari al numero di telefono: 080 - 5346509.