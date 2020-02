Flavio Albanese in scena all'Abeliano con 'Il codice del volo'

Il codice del volo, di e con Flavio Albanese, realizzato con la collaborazione artistica di Marinella Anaclerio dopo la tournée internazionale che ha attraversato Giordania, Argentina e Scozia torna a Bari per un appuntamento domenicale al Teatro Abeliano il 23 febbraio, alle ore 18.

Lo spettacolo è incentrato sulla creazione della "macchina per volare", invenzione che Leonardo da Vinci, il genio del Rinascimento, aveva elaborato a partire dal famoso "Codice sul Volo degli uccelli". “Leonardo mi ha insegnato a non aver paura di volare. Tutto è sempre sotto i nostri occhi, domande e risposte. E’ il pensiero che genera la materia, non la materia che genera il pensiero.” Con queste parole Flavio Albanese, autore, regista e interprete del monologo, racconta il suo legame con Leonardo, affrontando la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità, la sua particolarissima personalità, ma soprattutto la sua voglia di conoscere e insegnare.

Perché Leonardo voleva volare? Lo spiega Zoroastro, il suo allievo, il suo giovane di bottega, ovvero l’assistente e suo amico fedele: Tommaso Masini. È proprio lui che ha sperimentato una delle più ardite invenzioni del Maestro: la “macchina per volare”. Gli spettatori conosceranno la storia, l’umanità e sopratutto il modo di pensare di un genio poliedrico e originalissimo che è il simbolo del nostro Rinascimento. Protagonista assoluta è la curiosità, l’inquieta tensione dell’uomo verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di arrivare oltre i limiti che la natura sembra imporci.

Il codice del volo, dagli studi, i disegni, gli scritti, gli appunti di Leonardo sarà in replica al Teatro Abeliano domenica 23 febbraio, ore 18, lo spettacolo si avvale della collaborazione artistica di Marinella Anaclerio, l’impianto scenico è curato dallo stesso Flavio Albanese, il disegno luci è firmato da Valerio Varresi, assistente alla regia è

Vincenzo Lesci.

