La Compagnia del sole in scena al Teatro Kismet con 'Canto la storia dell'astuto Ulisse'

domenica 24 marzo, ore 18.00 al TEATRO KISMET per la rassegna Famiglie a teatro in scena CANTO LA STORIA DELL'ASTUTO ULISSE (consigliato per bambini a partire da 8 anni).

Torna l’eterno mito di Ulisse con il suo universo popolato da esseri mitici e dominato da divinità ostili in una proposta teatrale elaborata espressamente per il pubblico più giovane.

Flavio Albanese veste i panni dell’eroe omerico, accompagnato dalle creature mostruose e potenti rievocate sulle scene dalla magia delle ombre di Emanuele Luzzati.

Il viaggio tra il fantastico e il reale dell’eroe è la più classica metafora del percorso che ognuno di noi compie dentro e fuori di sé durante la propria esistenza.

La magia del teatro d’ombre al servizio di un testo così suggestivo genera stupore, fascinazione e non smette di regalare ogni volta spunti di riflessione sull’uomo in lotta contro il destino e soprattutto contro se stesso.

