Al Fortino Sant'Antonio la presentazione de "Il castello delle parole", una nuova app per aiutare i bambini a riflettere sul linguaggio e la scrittura

Flick Lab è una startup costituita da tre giovani baresi, vincitori del concorso PIN Pugliesi Innovativi, che hanno realizzato l’ app “Il castello delle parole”, strumento digitale di supporto all’intervento logopedico sui bambini con disturbi del linguaggio.

L’evento, che si terrà presso il Fortino di Sant’Antonio di Bari alle ore 9:00, ha l’obiettivo di presentare la nuova app, partendo dall’esposizione delle caratteristiche dei bambini a cui è rivolta, spiegando l’importanza dell’uso della tecnologia in logopedia e mostrando i dati della sperimentazione clinica.

Interverranno figure di riferimento nell’ambito di diagnosi ed intervento in età evolutiva, quali: la Dott.ssa Isabella Roppa, logopedista dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, coinvolta nella fase di sperimentazione dell’app; il Prof. Enrico Savelli, psicologo e docente del Master in tecniche di rieducazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento presso l'Università degli Studi di San Marino e il logopedista e programmatore informatico Dott. Antonio Milanese. I partecipanti potranno provare l’app per valutarne da subito la qualità e l’utilità.