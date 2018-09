Sotto il cielo stellato nel Parco Naturale di Lama Balice

Domenica 23 Settembre dalle ore 18:30 alle ore 22:30 presso Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice vi riproponiamo una serata dedicata alla scoperta della flora e della fauna della Lama e all’osservazione del cielo stellato.

Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, successivamente all’interno del planetario istallato nella Villa viaggeremo virtualmente tra stelle e pianeti scoprendone in maniera spettacolare i segreti per poi terminare con l’ osservazione diretta dello straordinario Giove, di Venere e della Luna con potenti telescopi.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese

https://www.google.it/maps/ place/Villa+Framarino/@41. 1231339,16.7649168,15z/data=! 4m5!3m4!1s0x0: 0xb3e71c93fee5079a!8m2!3d41. 1231339!4d16.7649168

Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.



Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956