Viaggio alla scoperta di Marte, Saturno e Giove nel Parco Naturale di Lama Balice

Domenica 30 Settembre dalle ore 18:00 alle ore 21:30 presso Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice vi riproponiamo una serata dedicata alla scoperta della flora e della fauna della Lama e all’osservazione del cielo stellato.

Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, successivamente all’interno del planetario istallato nella Villa viaggeremo virtualmente tra stelle e pianeti scoprendone in maniera spettacolare i segreti per poi terminare con l’osservazione diretta dello straordinario Marte, di Saturno e Giove con potenti telescopi.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese



Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.

Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956