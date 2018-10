Sabato 27 ottobre alle ore 18,00

QUINTILIANO La libreria presenta:



FOCUS su EUGENIO MONTALE

a cura di Annarita Fatone



Se nei mercatini di libri usati si possono ancora trovare splendide edizioni delle opere di Montale, oggi la Mondadori ripropone

Satura e Le occasioni.





Insieme alla prof. Annarita Fatone, la libreria propone un pomeriggio dedicato ad un grande autore. Un modo per riscoprire e rileggere opere uniche e immortali.





''Non chiederci la parola che squadri da ogni lato

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco

lo dichiari e risplenda come un croco

perduto in mezzo a un polveroso prato.



Ah l’uomo che se ne va sicuro,

agli altri ed a se stesso amico,

e l’ombra sua non cura che la canicola

stampa sopra uno scalcinato muro!



Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.''