A Miragica il nuovo Extreme Stunt Live Show con il Folco team

Spettacolari acrobazie e straordinarie evoluzioni nell’arena stunt di Miragica con il Folco Team che è tornato nella Terra dei Giganti con il nuovo Extreme Stunt Live Show, uno spettacolo ad alto tasso di adrenalina con auto, moto da competizione, fuoco, impennate e tanto altro. Uno spettacolo con stunt man di altissimo livello, che regalano emozioni e portano in pista sequenze di film e fiction con evoluzioni da brivido. Sono del Folco Team le sequenze più “forti” di Distretto di Polizia, Squadra antimafia, Gangs of New York, solo per citarne alcune.

E si. Perchè la storia del Folco Team, che a Miragica, si esibisce tutti giorni fino alla prima decade di settembre, viene da lontano. All’inizio fu Athos, controfigura di Tony Curtis in Trapezio, poi sono arrivati tutti gli altri e la tradizione di famiglia continua.

Insomma, a Miragica quando rombano i motori comincia lo spettacolo vero con auto su due ruote, moto che volano e si infiammano e poi ripartono.

Lo spettacolo sarà accompagnato dai commenti di un simpatico pesentatore che descriverà le evoluzioni dei piloti. Assolutamente da non perdere.

