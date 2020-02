'Follie d'amore' presso il teatro Anche Cinema di Bari

Partiti l’estate scorsa con l’idea di riunire le loro passioni attraverso dei concerti all’alba con mostra fotografica nella meravagliosa Polignano a Mare organizzati grazie al sostegno della famiglia d’Accolti, il Maestro Leonardo Grittani direttore artistico dell’Associazione Italo Spagnola Acis Bari e Rossella Mele presidente dell’associazione di promozione sociale APS Bari e i colori del Mondo hanno dato vita ad un evento unico nel suo genere che si terrà il 14 Febbraio a Bari presso il teatro Anche Cinema.



Leonardo Grittani, flautista e direttore d’orchestra barese si trasformerà in questa notte magica nel nostro Cupido che con il suo flauto d’oro trasporterà il pubblico in un emozionante viaggio fra le più grandi melodie d’Amore rivestendo sia la parte più angelica che quella più demoniaca e passionale del Divino Eros, rompendo le barriere artistiche di genere e stile.

Accanto a lui sul palco tante sorprese ed ospiti d’eccezione tra cui i Maestri Maria Cristina Buono al pianoforte e Dominga Damato all’oboe, l’attrice Anna Piscopo, la cantante Sarita Schena, il quartetto d’archi Time2Quartet, la ballerina Claudia Cea e la coppia di tangueri Tonia Maglio e Ambrogio Di Pinto, la fisarmonica di Francesco Palazzo, con repertori vari dalla Classica al Pop, dalle celebri colonne sonore all’Opera fino ad arrivare a Disney passando per il tango sfrenato di Piazzolla di cui Leonardo Grittani presenterà l’ultimo suo lavoro discografico edito da OnClassical.

Un Amore visto a 360 gradi arricchito dalla presenza itinerante in tutto il Teatro AncheCinema di una Mostra Fotografica a cura di APS Bari e i colori del Mondo, risultato del primo concorso fotografico internazionale “ I Sensi dell’Amore” che mira a riconoscere l’Amore sotto tutte le sue sinestetiche sfaccettature la cui giuria è composta da 4 fotografi professionisti Massimo Cangelli , Pio Meledandri , Roberto Sibilano e Giuseppe Tangorra ; la storica d’arte Rosanna Mele e la delegata Regionale per la Puglia della FIAF Tiziana Rizzi.



Per rendere ancora più vero questo intenso dialogo tra le Arti , la stessa Rossella Mele con la dott.ssa Antonella Sardelli presidente di Acis BARI premieranno i primi 3 classificati sul palco durante lo spettacolo condotto da Agnese Lieggi per Bari Vale.



Un evento per amare, per sognare e lasciarsi trasportare dalle emozioni...



Biglietti disponibili su www.folliedamore.com o presso il Botteghino Feltrinelli