A Mola di Bari l'incontro “La famiglia al servizio della società”

L'associazione Insieme per i disabili, in collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita, il Comune di Mola di Bari e il Forum delle Associazioni Familiari di Puglia presenta il forum “La famiglia al servizio della società”, sabato 12 gennaio 2019 ore 19.30, presso la parrocchia del Sacro Cuore in via A. Moro 27, a Mola di Bari.

Con Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Famiglie, il quale per la prima volta interverrà a Mola di Bari, sua moglie Anna Chiara Gambini e i loro 5 figli si parlerà concretamente di famiglia: quali politiche attuare sia a livello nazionale che a livello comunale; la diversabilità; la natalità.

L'incontro sarà introdotto da Giuseppe Rossini, presidente dell'associazione Insieme Onlus per i Disabili, a cui seguiranno gli interventi di Giuseppe Colonna, sindaco di Mola Di Bari e Lodovica Carli, presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia. Modererà Elisa Sciannameo, consigliera del Comune di Mola Di Bari.

Per garantire la più ampia partecipazione, sarà a disposizione un servizio Babysitter gratuito.

