Lorenza Foschini a Noci con il suo ''Il vento attraversa le nostre anime. Marcel Proust e Reynaldo Hahn. Storia di amore e di amicizia''

Quando la cultura incontra la squisita delicatezza e si insinua nell’anima. A Noci, il 12 febbraio alle 19 nel chiostro delle clarisse, ci pensano i Presidi del libro a rendere il giusto omaggio ad un’autrice, Lorenza Foschini, che con il suo ultimo lavoro ''Il vento attraversa le nostre anime. Marcel Proust e Reynaldo Hahn. Storia di amore e di amicizia'' ha rappresentato come un pittore su una tela la storia d’amore delicatissima ma assoluta a un tempo tra Proust e il giovane musicista Hahn.

Dialogherà con l’autrice Lorita Tinelli, psicologa, massima esperta nazionale sulle psico-sette e fondatrice del Centro studi abusi psicologici (Cesap), autrice di diversi volumi. Il libro è una storia d’amore che avvolge due anime, nella Parigi della Belle époque. La Foschini non bisogno di presentazioni. Giornalista di primo livello, è stata conduttrice del Tg2 e ha ricoperto una serie di incarichi aziendali in Rai, sempre al vertice. Sua la conduzione del programma ''Misteri'' e poi ''Il filo di Arianna'' con ripetute edizioni negli anni. Contemporaneamente, si svolgeva la sua attività di scrittrice. Nel 2008 ha pubblicato Il cappotto di Proust poi riedito nel 2010 da Mondadori, tradotto e distribuito negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Francia, Brasile, Germania, Argentina, Turchia, Svezia.

Con il politologo Giovanni Sartori scrive ''Lezioni di democrazia'', tradotto in greco, spagnolo e distribuito in tutta l'America latina. Ed ora si ripresenta al grande pubblico con una storia di sentimenti tra due geni dell’arte.