“Fotografo per un giorno”, alla libreria Quintiliano di Bari il laboratorio gratuito per ragazzi

Venerdì 21 febbraio nella libreria Quintiliano l’Associazione di Promozione Sociale Bari e i colori del Mondo, all’interno delle iniziative della Rete Civica Urbana Picone-Poggiofranco, terrà gratuitamente e rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra dai 10 e i 13 anni, “Fotografo per un giorno” un laboratorio interattivo di fotografia, diretto dall’esperto Roberto Sibillano.

Secondo di quattro appuntenti in programma, le attività sono mirate al dialogo e all’ascolto. I partecipanti avranno la possibilità di usare la macchina fotografica (data dall’associazione o propria in caso se ne avesse una) come una lente d’ingrandimento sul mondo circostante, un modo per scoprire e ri-scoprirsi, per soffermarsi ad osservare e andare oltre, per acquisire consapevolezza, per mostrarsi e mettersi in gioco. Particolare attenzione sarà data al ritratto per stimolare la relazione tra i partecipanti. Questo infatti non sarà solo occasione di imparare nozioni su un importante genere fotografico, ma permetterà di lavorare sulla relazione con i propri compagni, imparando ad osservare le proprie ed altrui emozioni in un percorso di conoscenza reciproca.

A dirigere il laboratorio sarà Roberto Sibilano. Lui introdurrà brevemente i fondamenti della fotografia digitale e gli elementi base della macchina fotografica per poi passare alla costruzione di un set che i partecipanti potranno usare per divertirsi tra loro a suon di click.

Ogni partecipante avrà inoltre la possibilità di esporre la propria foto durante una mostra di fine progetto dal titolo “I volti di quartiere”, che si terrà in primavera. Tutti i ritratti stampati verranno poi regalati ai singoli partecipanti.

Libreria Quintiliano – via arcidiacono Giovanni, 9 - Bari

Info: 3453159770

Inizio evento: 17:30