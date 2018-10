Frah Quintale fa tappa al Demode' club di Modugno con il "Regardez moi - winter tour 2018"

Dopo aver conquistato il Disco d'oro con i brani Nei Treni, La Notte e Cratere, autore di una delle hit di quest’estate, Missili - combo di Frah con Giorgio Poi per la produzione di Takagi & Ketra, Frah Quintale torna sul palco con un tour invernale del “Regardez Moi”.

Il nuovo street pop italiano, tra rap, indie e cantautorato è una delle grandi rivelazioni della nuova scena musicale italiana. Un successo da passaparola che ha trasformato in sold-out i suoi concerti.



Frah Quintale, classe 1989, artista che spazia tra batterie rap e chitarre indie. Affiancato dal produttore trentino Ceri, la prima uscita da solista con l’etichetta indipendente Undamento è stata ad inizio 2016 con il brano “Colpa del Vino". A fine anno esce l’EP “2004”, che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e dei media musicali, che lo hanno definito “uno dei migliori prodotti musicali indipendenti del 2016”. Con la produzione di Ceri, il progetto è stato interamente realizzato in autonomia da Frah Quintale, che ne ha curato le grafiche, i video ed i comunicati stampa, scritti a mano.