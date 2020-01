Francesca Leone e Guido Di Leone in 'Tudo em bossanova'

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di musica “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” 2^ed. curata da Guido Di Leone

FRANCESCA LEONE (voce)

GUIDO DI LEONE (chitarra)



TUDO EM BOSSANOVA



FRANCESCA LEONE e GUIDO DI LEONE rinomati jazzisti e due dei massimi interpreti nazionali del genere bossanova interpretano un repertorio di canzoni senza tempo e senza confini.

Canzoni brasiliane e non solo, canzoni note e meno note che portano firme eccellenti, tutte racchiuse nel loro ultimo cd che presenteranno per l'occasione.



La bossanova, movimento cultural-musicale, sviluppatosi negli anni ‘60 grazie alla creatività di musicisti di jazz e poeti, si è divulgato grazie alle meravigliose composizioni dei suoi eroi, Tom Jobim, Joao Gilberto, Vinicius de Moraes, Baden Powell e la “saudade brasiliana” è presto entrata a far parte della cultura musicale di tutto il mondo, dando nuova vita alle sue appassionanti melodie.



Guido Di Leone, tra i più quotati chitarristi italiani e Francesca Di Leone, voce suadente ed interprete finissima, regalano un concerto di alto profilo artistico ed allo stesso tempo di grande piacevolezza ed eleganza.