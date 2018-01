Francesca Michielin dal vivo alla Feltrinelli di Bari

Francesca Michielin presenta, 2640 il nuovo album in uscita il 12 Gennaio. La partecipazione all'evento è libera e gratuita. Per avere accesso prioritario al firmacopie, acquista il cd alla Feltrinelli di Via Melo 119 e ritira il pass*.

*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Appuntamento il 19 gennaio 2018 alle ore 18.30 presso la Libreria Feltrinelli di Bari in via Mello 119.