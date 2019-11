A Bari il fotografo siciliano Francesco Faraci che ha accompagnato in tutta Italia il tour di Jovanotti

Con la sua macchina fotografica e la sua videocamera ha accompagnato in tutta Italia il tour di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, “Jova Beach party”. Parliamo del fotografo siciliano Francesco Faraci, che lo stesso Jovanotti ha voluto accanto a sé per immortalare i momenti più significativi della sua fortunata tournée estiva 2019, che ha toccato anche la Puglia con la tappa sulla Litoranea di Ponente a Barletta.

Francesco Faraci, venerdì 22 alle 17.30, sarà ospite nella sede della Mediateca Regionale Pugliese a Bari (via Zanardelli 30) per presentare, per la prima volta in pubblico, il suo libro fotografico “Jova Beach Party: cronache di una nuova era” (Ed. Rizzoli). Attraverso i suoi scatti e i video Faraci parlerà del senso di questo grande viaggio nella musica e nella società italiana che, partendo da questa straordinaria esperienza, si estende e abbraccia tutte le realtà che popolano il Mediterraneo.

Attraverso l’esperienza di Francesco Faraci, fotografo e scrittore noto in Italia e all’estero, si vuole documentare il dentro e il fuori di questa esperienza unica e originale. Le persone, i concerti, la vita nella città “temporanea” del Jova Beach, i luoghi toccati dal tour, quelli che rimangono alla fine della festa e quello che succede dentro. L’incontro, moderato dal fotografo barese Gianni Cataldi, vedrà anche la partecipazione di Nicolò Carnimeo, Delegato WWF Puglia, e del giornalista Nicola Morisco.

L’iniziativa è realizzata da Apulia Film Commission e finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Mediateca Regionale”, a valere su risorse di Bilancio Ordinario della Regione Puglia.