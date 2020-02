Francesco Gabbani e 'Viceversa' a Bari: dopo il secondo posto di Sanremo l'abbraccio con i fan alla Feltrinelli

Francesco Gabbani torna dopo tre anni con un uovo album ''Viceversa'' uscito venerdì 14 febbraio per BMG sulle piattaforme digitali, in vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico). Il nuovo album prende il titolo proprio dalla canzone vincitrice della seconda posizione al festival di Sanremo. Appuntamento con Francesco Gabbani il 4 marzo alla Feltrinelli di Bari alle ore 18.



Acquista il cd presso il punto vendita la Feltrinelli interessato e ritira il pass (uno per ogni cd fino ad esaurimento) che dà accesso esclusivo al firmacopie.