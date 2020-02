Francesco Gabbani a Bari: il vincitore del secondo posto di Sanremo incontra i fan alla Feltrinelli

Francesco Gabbani torna dopo tre anni con un uovo album ''Viceversa'' uscito venerdì 14 febbraio per BMG sulle piattaforme digitali, in vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico). Il nuovo album prende il titolo proprio dalla canzone vincitrice della seconda posizione al festival di Sanremo. Appuntamento con Francesco Gabbani il 4 marzo alla Feltrinelli di Bari alle ore 18.00



Acquista il cd presso il punto vendita laFeltrinelli interessato e ritira il pass* che dà accesso esclusivo al firmacopie.

*1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento.



Incontra Francesco durante le tappe dell'instore tour:

14 febbraio, Torino, Mondadori, ore 18.00

15 febbraio, Carrara, Teatro Animosi, ore 15.30

17 febbraio, Milano, Mondadori Duomo, ore 17.30

18 febbraio, Padova, Feltrinelli, ore 18.00

19 febbraio, Bologna, Mondadori, ore 17.30

20 febbraio, Roma, Discoteca Laziale, ore 18.00

21 febbraio, Chieti, Centro Commerciale Abruzzo, ore 17.30

22 febbraio, Napoli, Feltrinelli, ore 17.00

23 febbraio, Valmontone (RM), Valmontone Outlet ore 16.00

24 febbraio, Firenze, Feltrinelli Red, ore 18.00

25 febbraio, Genova, Feltrinelli, ore 18.00

26 febbraio, Catania, Feltrinelli, ore 18.00

27 febbraio, Palermo, Feltrinelli, ore 18.00

4 marzo, Bari, Feltrinelli, ore 18.00

5 marzo, Lecce, Feltrinelli, ore 18.00