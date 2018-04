Grandi nomi della musica come Le Vibrazioni, Francesca Michelin, Cosmo e Sfera Ebbasta in concerto ad aprile al Demodè

Le Vibrazioni, Francesca Michelin, Cosmo e Sfera Ebbasta sono i nomi degli artisti che si esibiranno in concerto nel mese di aprile al Demodè di Modugno (Ba).

Venerdì 6 farà tappa il “Club Tour” del noto gruppo pop rock capitanato da Francesco Sarcina, formatosi a Milano nel 1999, che dopo l’apprezzata performance sanremese, dal 16 marzo, sta girando l’Italia esibendosi nei migliori live club. Durante l’esibizione Francesco Sarcina alla voce e chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria, proporranno “Così Sbagliato”, il brano in gara al 68° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, e tutti quelli del nuovo disco di inediti “V”, oltre ai grandi successi che hanno fatto la storia del gruppo.

Domenica 8 sarà la volta di Francesca Michelin, che dopo il clamoroso successo estivo di “Vulcano” e quello invernale di “Io non abito al mare”, ha iniziato il suo tour nei club italiani. La giovane cantautrice si è fatta conoscere dal grande pubblico a seguito della sua esperienza nel talent show “X-Factor”. Quella del tour è una nuova e grande avventura che porta in giro l’ecletticità e la maturità artistica dell’artista. Durante i concerti propone, per la prima volta dal vivo, “2640”, il suo ultimo album di inediti, pubblicato lo scorso 12 gennaio su etichetta Sony.

Sabato 21 arriverà il “Cosmotronic Tour” di Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, cantautore italiano tra i più apprezzati del nuovo panorama musicale. Durante i suoi live in giro per la Penisola propone i brani del suo terzo e omonimo album. Il suo live è uno show particolarissimo enfatizzato anche da un set up di luci molto diverso e lontano da quello dei normali concerti pop, che non mira a illuminare molto i musicisti, ma a far sì che questi appaiano e scompaiano di continuo in modo tale da mettere al centro la musica, la vera protagonista dello spettacolo.

Nell’ultimo appuntamento live del mese, martedì 24, si esibirà Sfera Ebbasta, tra i personaggi più noti dell’hip-hop italiano, un ragazzo della periferia milanese il cui album ha otto milioni di ascoltatori al giorno sul servizio streaming Spotify. Gionata Boschetti, all’anagrafe, è nato nel 1992 e ha cominciato molto presto a esprimersi nella forma artistica che oggi gli consegna il record di ascolti, il rap, assumendo il suo attuale nome d’arte. Oltre agli ascolti digitali, i suoi album si vendono anche in formato cd, in controtendenza con un mercato in ribasso. Ha già avuto un disco di platino nel 2016, per aver totalizzato oltre cinquantamila copie e con “Rockstar”, suo ultimo lavoro discografico, ha ottenuto un tale successo che persino la storica rivista “Rolling Stone” lo ha voluto come protagonista del numero di gennaio.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006 - 3475358799

Inizio concerti: 21:00