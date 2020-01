Franco Di Mare a Gioia del Colle per presentare il suo libro "Sarò Franco"

Giovedì 23 gennaio alle 20.00 presso il Chiostro Comunale Franco Di Mare, giornalista e presentatore televisivo, personaggio molto amato e stimato dal pubblico. Di Mare presenterà il suo nuovo libro "Sarò Franco" edito da Rai Libri e dialogherà con Fabio Salvatore, fondatore dei Magna Grecia Awards.



Un appuntamento da non perdere realizzato in collaborazione con Comune di Gioia del Colle, Teatro Pubblico Pugliese, Magna Grecia Awards.



Cronaca, costume, economia, politica estera, cultura e società: negli ultimi quattro anni Franco Di Mare, nella sua rubrica mattutina su Rai 1, ha accompagnato il risveglio degli italiani con i suoi editoriali che, partendo dalla notizia del giorno, diventavano racconto e riflessione dal valore civile. In questo libro, adattati per i lettori, sono raccolti quegli editoriali che, per argomento e per attualità, hanno meglio tracciato il percorso di questi quattro anni di "Sarò Franco", e in cui i fatti sono stati sempre inquadrati nel loro contesto, analizzati nelle possibili ricadute, osservati da molteplici punti di vista. In ognuno, Franco Di Mare non esita ad allargare il discorso ai precedenti storici, ai rimandi letterari, al clima culturale in cui i fatti si inseriscono. Ricordandoci sempre i punti fermi su cui è fondata la nostra società e il lungo percorso di chi ci ha preceduto. I nostri diritti, ma anche i nostri doveri. I rischi del presente e le sfide del futuro. Ma, soprattutto, tracciando una sorta di identikit di chi siamo e cosa siamo diventati.



Gioia del Colle

Chiostro Comunale, Palazzo San Domenico

ore 20:00

ingresso libero