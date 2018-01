Al Teatro Kismet Pieradolfo Ciulli in "Fray"

Domenica 14 gennaio – ore 19.00, Network Internazionale Danza Puglia, Collettivo Wooshing Machine – Mauro Paccagnella & Alessandro Bernardeschi: Happy Hour, ideazione, coreografia e interpretazione di Mauro Paccagnella e Alessandro Bernardeschi. Alle 21.30, Compagnia Stalker _ Daniele Albanese in VON con Daniele Albanese, Marta Ciappina, Giulio Petrucci. A seguire per Anticorpi eXpLo – Tracce di Giovane Danza d’Autore, Fray, interprete Pieradolfo Ciulli, coreografia, costumi e scenografia Olimpia Fortuni.

I DAB SPEECH DAB SPEECH approfondimenti prima dello spettacolo saranno curati nella tre giorni da Carmelo Zapparrata, docente di Storia della danza, giornalista e critico per Danza&Danza e Francesca Pedroni - critico di danza per Il Manifesto e Danza&Danza, autrice e regista per il canale Sky Classica HD, docente di Storia della Danza e del Balletto alla Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala.