Fred Frith Trio in concerto al Teatro ancheCinema di Bari

Il 19 ottobre la XXXIV edizione di TIME ZONES ospita un altro grandissimo artista che si unisce alla hall of fame del festival barese, il chitarrista inglese Fred Frith. La performance di sabato, che si terrà all'Anche Cinema di Bari, sarà realizzata in trio con il bassista Jason Hoopes e il batterista Jordan Glenn, assieme ai quali Frith presenterà il suo recente lavoro Closer to the ground.



Artista fondamentale per la storia della musica (non solo) rock, Frith è tra i fondatori del gruppo avant-progressive rock Henry Cow. Ha collaborato negli anni con pesi massimi del calibro di Robert Wyatt, Brian Eno, Bill Laswell, Derek Bailey, Syd Barrett, Terry Riley, Evan Parker, The Residents, The Swans, Violent Femmes e moltissimi altri. Partito da un suono “progressive” e poi passato all’improvvisazione radicale, Frith festeggia quest'anno i 70 anni e continua a perseguire la sua proposta musicale unica e sorprendente. Unica come le collaborazioni che ha inanellato, fra cui quella storica con John Zorn nel fondamentale progetto Naked City, una spirale free in cui convergono rock, jazz, metal, trash e radicalismi in perfetto stile newyorchese. Il trio con Hoopes e Glenn – musicisti molto attivi nell’area californiana – cerca di sintetizzare l’anima musicale inquieta ma anche ironica e disincantata di Frith, il suo gioco in parte dadaista, che nega il senso logico-discorsivo, in parte invece serissimo e attento alle sfumature e alle risonanze più intime.