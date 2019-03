Al Galleria 'Free Solo', l'impresa pazzesca di Alex Honnold sulla vetta di El Capitan

Martedì 26 marzo, unico spettacolo alle 20,40, si proietta al Multicinema Galleria di Bari (infotel: 080.521.45.63), «Free Solo», lo straordinario film vincitore del Premio Oscar e Bafta 2019 come miglior documentario. Al centro di «Free Solo» c'è Alex Honnold, uno dei climber americani più famosi del pianeta. Sabato 3 giugno 2017 ha realizzato una delle imprese più ardue di sempre: scalare la vetta californiana di El Capitan, nel Parco Nazionale di Yosemite (2307 metri di altezza): ha iniziato alle 5:32 del mattino e raggiunto la vetta in sole 3 ore e 56 minuti, senza corda e senza protezioni. La sua impresa è ai limiti dell'allenamento fisico, ma soprattutto mentale: non gli è possibile fare il minimo errore. Per l'occasione l'associazione «K2 indoor - Scuola di Arrampicata» introdurrà la proiezione con una panoramica sulle varie discipline dell'arrampicata, da quella prettamente sportiva (che si sta diffondendo enormemente anche nelle nostre zone e sarà presente alle Olimpiadi 2020 di Tokyo), a quella estrema di Honnold.

«Probabilmente la più grande impresa nella storia dell’arrampicata su roccia», ha scritto il New York Times. Il film, realizzato da National Geographic Documentary Films, vede la regia di Elizabeth Chai Vasarhelyi e del fotografo, regista e alpinista di fama internazionale Jimmy Chin, grande amico di Honnold.