Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi in scena all'AncheCinema con 'Don Chisci@tte'

Il cavaliere della Mancia è chiuso in una stanza. Da lì pretende ormai di vivere le sue avventure, quelle che ai tempi di papà Cervantes affrontava girando in lungo e in largo per la Spagna. E’ solo fra schermi e fobie, unico fiato quello del fido scudiero, anch’egli trasmutato dal passare dei secoli. Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi interpretano con vigore elettrico la splendida riscrittura di Don Chisci@tte che dopo le tappe di Taranto e Martina Franca, arriva a Bari per il circuito VivoInPuglia. I due fuoriclasse saranno in scena giovedì 19 dicembre al Teatro AncheCinema (ore 21), con la regia di Davide Iodice, pronti a replicare le grandi performance già realizzate su e giù nei teatri d’Italia, in uno spettacolo che mette a nudo nevrosi individuali e contraddizioni globali, suscitando grandi risate e innescando al tempo stesso riflessioni più lucide.

Se il nostro cavaliere della Mancia, il cui solo collegamento con il mondo sono ormai i social, vive ormai ricoperto da una fitta coltre di fobie e complottismi, questo Don Chisci@tte diventa quindi occasione per un’analisi spietata di una umanità che vive nell’illusione del contatto globale ma finisce per perdere ogni contatto con la realtà e con il prossimo.

