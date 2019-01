A Molfetta in scena 'Frichigno', lo spettacolo del Fuoco Centrale con la Compagnia Impertinente

Si terrà il 12 gennaio, “Frichigno” il nuovo spettacolo del Il Fuoco Centrale, la rassegna di prosa e lirica organizzata da il Carro dei Comici che vedrà protagonista in questo appuntamento a Molfetta la Piccola Compagnia Impertinente di Foggia.

Frichigno, di Enrico Cibelli, diretto e interpretato da Pierluigi Bevilacqua è uno monologo a più voci, ad alta voce. Foggia, stazione di Foggia. La città abituata a indossare la maglia nera del Sole 24 ore. Frichigno! È uno spettacolo sui luoghi da dove veniamo, che per raccontare Foggia si affida a due icone degli anni ’90: Zdenek e Kurt Cobain, Zemalandia e Nirvana.

Frichigno! È un pastiche teatrale che prende il nome della parola in codice, usata dai bambini foggiani quando, durante una qualsiasi partita di calcio di strada, il portiere tocca la palla con le mani. Fuori dalla propria area, cercando di non farsi vedere dagli altri. Spettacolo sociale che fa una cosa mai fatta prima d'ora dalle nostre parti: parla della Società, purtroppo quella con la S maiuscola.

Lo spettacolo è il grido disperato di un uomo che ama profondamente la propria terra e che prova a difenderla.

Lo spettacolo si terrà a Molfetta nel Teatro del Carro di Molfetta in via G.M.Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173-3492308203. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail.com