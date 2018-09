Friends party... l'ultima a mare

Big MAMAS presenta: FRIENDS PARTY, Un party all'insegna del divertimento puro, con gli amici di sempre per salutare questa estate passata in compagnia.

La super consolle (Enzo Di Giulio, Lilly, Gianni De Tullio) vi faranno ballare fino al mattino (70-80-90, Reggaeton, Commerciale). La serata ideale per festeggiare il tuo evento nell'evento più esclusivo di Bari nord.



Formule d'accesso:

Cena servita + ingresso discoclub 16€

(Antipasto impiattato + primo a scelta o pizza + bevanda)

Ingresso discoclub € 10 con drink alcolico.

Privè: 100€ 5 ingressi + 1 kit di vodka o 3 prosecchi



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - INGRESSO IN LISTA

12.03 - 348.8791734



LIDO MAMAS - str. Prov.le S. Spirito-Giovinazzo (BA)