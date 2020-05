Live Streaming con Antonio Frugis per l'appuntamento con la seconda mostra digitale della Fondazione Pino Pascali

È online la seconda mostra digitale della Fondazione Pino Pascali. Intitolata Pino Pascali. Fotografie ed è dedicata alla ricerca fotografica di Pino Pascali, un aspetto dell’indagine artistica e pubblicitaria fino a qualche tempo fa in gran parte sconosciuto e inedito.

Presenti oltre 90 immagini realizzate e stampate dall’artista nel 1965 quando, da tempo impegnato nell’attività grafica per la Lodolofilm, intraprende un viaggio tra Napoli, Capri e Ischia per realizzare il suo primo reportage fotografico destinato alla produzione di uno spot-carosello per la grande industria alimentare di conserve italiane, Cirio.



Ad ospitare il progetto è la piattaforma museovirtualepinop ascali.it realizzata in collaborazione con myphotoportal e inaugurata lo scorso 30 marzo con il progetto fotografico Camera con vista. L' 8 maggio alle ore 17 appuntamento sulle pagine Facebook di myphotoportal e della Fondazione Pino Pascali per il webcast live con Antonio Frugis, che racconterà la storia della mostra, le immagini e il progetto, in una intervista con Salvatore Picciuto di myphotoportal.