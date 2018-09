“Il funambolo” lo spettacolo Musico-Letterario presso La Masseria Dal Canonico

“Il funambolo” è uno spettacolo Musico/Letterario che verte sul tema dell’Amore nei suoi vari aspetti: dall’amore primario di una mamma per il proprio figlio, all’amore carnale, a quello coniugale, platonico, passando per l’amore omosessuale, per l’amore “ossessivo”.

Lo spettacolo propone musiche e letture inedite. Le letture/racconto sono scritte da Ernesto Costanza. Le musiche sono composte da Onofrio Susca, Gianni Ladisa e Disp’Arte 4tet.

Lo spettacolo ospita la presenza dell’attore Carlo D’Ursi, che narra ed interpreta i pensieri di un “funambolo” e le sue esperienze “d’Amore”, che si intersecano e si fondono con le musiche.

Inizio ore 21.00. Spettacolo + cena 20 euro.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.