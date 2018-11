Funk contro cool

Appuntamento poco FUNK molto COOL e sicuramente DISCO



V.A. FUNKOOL una cover band che propone una serie di brani funk, soul, dance anni ’70 dei seguenti artisti: Jamiroquai, Stevie Wonder, Earth wind & Fire, George Benson, Kool & The Gang, Bruno Mars, T.Trent D’Arby, Incognito, Brothers Johnson, Jamie Cullum, Pino Daniele, Gegè Telesforo ecc.



Per info e prenotazione tavoli, chiama i seguenti numeri:

080 9249953 / 334 2236505



