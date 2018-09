Fuochi d'artificio per le due domeniche di Fiera: il primo appuntamento questa sera

Non solo musica. La prima domenica di Fiera riserva anche una sorpresa per i visitatori: uno spettacolo pirotecnico. L'appuntamento con i fuochi d'artificio offerti da Nuova Fiera del Levante è per questa sera. Un altro spettacolo pirotecnico, accompagnato dalla musica, chiuderà poi la Campionaria, domenica prossima, 16 settembre.

Sempre stasera alle ore 21.00, nell’ambito degli spettacoli gratuiti della Campionaria, nell’Area eventi nelle vicinanze dell’ingresso monumentale, ci sarà il concerto “Maredentro” del noto cantautore brindisino Bungaro, accompagnato dal sassofonista Raffaele Casarano, considerato tra i più rappresentativi della scena jazz italiana e internazionale.